Turkiet och USA i samtal om terrorgruppen IS

Det var telefonsamtalet som många i den turkiska statsledningen väntat på, det från USA:s president Donald Trump till den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan.

De båda länderna har många gemensamma mål men det finns också olika uppfattningar om hur målen ska nås.

Turkiska styrkor finns redan på marken i Syrien där de slåss mot IS för att ta kontroll över staden al-Bab. I Syrien stöder USA en rebellallians som går under namnet SDF, Syrian Democratic Forces, i den alliansen ingår YPG-milisen som ses som den syriska delen av den terrorstämplade kurdiska PKK-gerillan.



PKK och YPG är svurna fiender till Turkiet och i telefonsamtalet mellan de båda presidenterna vädjade Erdogan till Trump att USA ska dra in allt militärt stöd som kan hamna i händerna på YPG.



USA och Turkiet kom överens om att samarbeta för att återta al-Bab och Raqqa från IS. Men hur samarbetet ska gå till nämndes inte.

De båda ledarna diskuterade också så kallade säkra zoner i Syrien, något som Turkiet länge krävt och som Trump hintat att han kan ställa sig bakom.



I morgon, torsdag, kommer amerikanska CIA-chefen Mike Pompeo att åka till Turkiet för att personligen diskutera flera av de mer kärvande frågorna. Till exempel det amerikanska stödet till kurdiska grupper och Turkiets begäran om utlämning av Fethullah Gülen, som anklagas av Ankara för att ligga bakom kuppförsöket i somras.



Flera i den turkiska regeringen har högljutt kritiserat Trumps beslut om inreseförbud i USA från sju muslimska länder, men president Erdoğan har hittills inte framfört någon offentlig kritik och han tycks heller inte ha tagit upp frågan under telefonsamtalet.



I Turkiet hoppas statsledningen få bättre relation med USA nu under Trumps tid som president, än vad man hade med Obama-administrationen. Enligt Turkiet var Obama alldeles för frikostig med stöd till kurdiska grupper i Syrien. Frågan är om det blir annorlunda med Trump.