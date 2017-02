Stort ras för Moderaterna i ny mätning

Mätningen är gjord efter beskedet att Moderaterna nu är beredda att samtala med Sverigedemokraterna.

Enligt Demoskops analyschef Peter Santesson är det den största turbulensen mellan två mätningar sedan Håkan Juholt var partiledare för Socialdemokraterna.

Centerpartiet får nu i samma mätning den högsta siffran sedan Demoskops mätningar inleddes 1990. Partiet får 11, 1 procent, en uppgång med 1,7 procentenheter. S får 26,9, en svag uppgång, V får 9,0 vilket är en uppgång med nästan en procentenhet.

Liberalerna går upp plus 1,1 och får 5,8 procent. Kristdemokraterna går upp med 1 procentenheter och hamnar på 3,6 procent. Sverigedemokraterna går också de upp, plus 1,3 och får 17,5 procent. Miljöpartiet ligger still på 4,7 procent.

Sammanräknat leder nu de rödgröna med 40,6 procent mot Alliansens 39,0.

Även i Sifos mätning, som presenteras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, går Centerpartiet framåt samtidigt som Moderaterna backar. Centern får 11,6 procent, en statistiskt säkerställd uppgång med 2,3 procentenheter jämfört med den ordinarie januarimätningen.

Kristdemokraterna ökar också signifikant, enligt SvD, men hamnar med 3,9 procent fortfarande under riksdagsspärren.

Moderaternas nedgång på 2,1 procentenheter till 19,8 procent är inte statistiskt säkerställd.

Sverigedemokraterna ökar från 16,0 till 16,5 procent. Liberalerna klättrar från 5,3 till 5,9 procent.

Socialdemokraterna backar från 29,7 till 27,3 procent. Vänsterpartiet tappar 0,6 procentenheter till 7,4 procent. Miljöpartiet stiger något, +0,3 procentenheter till 4,6 procent.