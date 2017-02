Känd poet utslängd från Vitryssland

Det var mitt i natten vid två som maskerade män trängde in i den 42-årige författarens hotellrum i Minsk. Serhij Zjadan är Ukrainas just nu mest kände och populäre poet och författtare. Han har blivit känd utomlands genom sina romaner Depeche Mode och Anarchy in the UKR.



Polis tillsammans med den fruktade säkerhetstjänsten KGB tog honom från hotellrummet mitt i natten till häkte. Där fick han veta att han sen 2015 finns på en rysk förbudslista över personer som inte får komma in i Ryssland för att de av Ryssland stämplas som inblandade i terroraktiviteter.



– Eftersom Belarus och Kazakstan ingår i samma tullunion gäller förbudet automatiskt i alla tre länderna, oturligt nog för mig, skriver författaren på sin Facebooksida.



Vitryska tidningar har publicerat ett foto med Zjadan där han håller upp sitt pass med en stämpel som säger att han är förbjuden inresa och måste lämna Minsk senast idag söndag. Det finns inte någon tidsperiod för hur länge avvisningen gäller.



Ukraina har protesterat mot avvisningen och kallat upp den vitryske ambassadören. Minsks relation med Moskva har på senare tid blivit allt mer kylslagen, särskilt sedan Ryssland ensidigt satte upp gränskontroller. Detta trots att tullunionen skulle fungera med öppna gränser.



Den vitryske presidenten har också markerat mot Moskva genom att ge sitt stöd för Kiev när det gäller den ryska annekteringen av Krimhalvön.

Zjadan bor i Kharkiv i östra Ukraina, men är från Luhansk, som nu ockuperas av ryskstödda utbrytare. Han stödde Majdanrevolutionen och är fortfarande aktiv för att samla in pengar för att hjälpa dem som bor i krigsområdena.