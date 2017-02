Privata vårdbolag anklagas för kartelliknande samarbete

Per Karlsson, som är chefsjurist på Konkurrensverket, anser att företagens agerande slår mot skattebetalarna.

– Det är då att företag som förväntas konkurrera med varandra samordnar sig på ett otillåtet sätt inför en upphandling. Det är väldigt allvarligt för att de givetvis tenderar till att göra priserna högre för skattebetalarna, säger Per Karlsson.

Processen började redan 2008 när de privata vårdföretagen Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen tävlade om en upphandling från Stockholms läns landsting, värt närmare en miljard kronor.

Efter upphandlingsförfarandet fann landstinget dock att vårdbolagen gått samman med syftet att dela på de avtalade vårdtjänsterna mellan sig. På så sätt skulle ingen av dem gå lottlösa från förhandlingsbordet.

Det här stred mot vad landstinget ville åstadkomma med sin prispressande upphandling och Konkurrensverket kopplades in. Efter att ha samlat in bevis som pekade på att företagen inte bara samarbetet med varandra utan också delat information om vilka tjänster man var intresserade av att buda på, lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

År 2015 dömdes Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen till att böta 28 miljoner kronor för deras otillåtna samarbete, något företagen valt att överklaga.

– Nu börjar en process i nästa vecka, då låter vi den processen ha sin gång och när det blir något utslag därifrån får vi ta ställning till det. Innan dess är jag inte beredd att lämna några ytterligare kommentarer som föregriper den här processen, säger Henrik Brehmer, informationsdirektör för Capio.

Rättegången i patent- och marknadsöverdomstolen avslutas senast den 22 februari, och en dom väntas komma under våren. Konkurrensverkets Per Karlsson vill att domstolen ska stå fast vid böter på 28 miljoner kronor.

– Vi hoppas givetvis att deras överklagande nu ska avslås, säger han.