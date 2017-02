Ygeman: Tar utvecklingen på största allvar

– Vi måste samla hela samhällets resurser för att slå mot gängen, säger inrikesminister Anders Ygeman (S)

Ygeman säger på en presskonferens att regeringen tar utvecklingen i Malmö på största allvar och pekar ut ett 30-tal åtgärder som genomfördes förra året. Han presenterar även åtgärder framåt.

Ygeman menar att alla medborgare har ett ansvar för att inte gynna kriminella organisationers näringskedjor genom att bland annat:

– Köpa sprit på närlivs, använda kokain eller går och klipper sig och åker taxi till löjligt låga priser.

Han efterlyser ännu tätare samarbete mellan myndigheter på lokal nivå, som till exempel Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Enligt ett förslag ska polisen få möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket skulle ge möjlighet att ta del av krypterad information. Även utökad användning av kameraövervakning utreds. Ygeman pekar också på förslag om det han kallar smartare påföljder, till exempel att unga ska kunna dömas till husarrest med elektronisk fotboja.

Polisen i Malmö jobbar nu med dödskjutningen på söndagskvällen då en 20-åring miste livet. Det finns ingen misstänkt.

– Vi har många människor som har sett händelseförloppet, sen försöker vi strukturera upp det, händelseförloppet. Förhoppningsvis observationer innan och framförallt observationer efteråt. Så vi får en bra och säker bild om vad som hände efter det här också, säger Claes-Arne Hermansson som är chef för sektionen grova brott i Malmö.

Det var tjugo i sju på söndagskvällen som en man i 20-årsåldern blev skjuten på Möllevångstorget i centrala Malmö. Några personer körde honom till sjukhuset där han sedan avled.

Det är den tredje dödsskjutningen i Malmö hittills i år. En 18-åring skadades allvarligt i en annan skjutning och förra veckan blev en vaktmästare allvarligt skottskadad när han saltade gångbanor i ett bostadsområde i centrala Malmö. Han vårdas fortfarande för livshotande skador och en 15-årig pojke är häktad på sannolika skäl misstänkt för försök till mord.

Många personer var vittnen till dödsskjutningen på det populära Möllevångstorget på söndagskvällen. Efter skjutningen sprang många bort från platsen, enligt polisen.

Under kvällen och natten har man gjort dörrknackningar och pratat med folk i närliggande restauranger på torget. Bilder från övervakningskameror har också samlats in. Claes-Arne Hermansson, chef för sektionen grova brott i Malmö, tror att bilden om vad som hände på platsen kommer att klarna under dagen.

– Vi har massor med olika vittnesuppgifter just nu som snackar om en massa olika saker. Vi måste få grepp om de vittnen som har sett förloppet och sett efterbörden. Så att vi kan få en bra struktur, att så och så många var på platsen och som är misstänkta för det här brottet, säger han.

Samtidigt kommer inrikesminister Anders Ygeman till Malmö på ett sedan tidigare inbokat besök för att prata om den senaste tidens våldsvåg med politiker och poliser. Claes-Arne Hermansson anser att Malmöpolisen kommer behöva förstärkning i form av fler poliser om våldet fortsätter.

– Malmö är en av de storstäder som är hårt, hårt drabbade. Kommer det fortsätta så här så måste vi kunna hantera det med större resurser.