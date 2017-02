Ödesdag i EU-parlamentet för utsläppshandeln

Det är dock inte säkert att förslaget klarar sig i parlamentets omröstning.

Trots att handeln med utsläppsrätter är EU:s skarpaste verktyg för att minska koldioxidutsläppen, har det inte fungerat.

I dagsläget kostar det knappt 50 kronor att släppa ut ett ton koldioxid.

Ett pris som inte ökar trycket på industrin för att sänka utsläppen mer, så att EU ska kunna nå de mål som utlovades när klimatavtalet skrevs under i Paris 2015, att EU:s utsläpp av växthusgaser ska ned med mellan 80 och 95 procent till 2030.



Förslaget inför EU- parlamentets omröstning är att mängden nya utsläppsrätter på marknaden ska trappas ned med 2,4 procent per år. En kompromiss som partigrupperna lyckades nå.

Men den konservativa partigruppen, EPP vill nu trappa ned i ett långsammare tempo, med 2,2 procent per år. Det är i linje med vad som också EU-Kommissionen föreslagit.

– Den stora utmaningen är ju att USA håller på dra sig ur, att Kina inte vill göra någonting, att Indien inte ens funderat på frågan. EU står för en försvinnande liten del av världens koldioxidutsläpp 2030, säger moderaternas Christofer Fjellner.

– Frågan vi ska rösta om nu är om vi ska gå ytterligare en halvmeter före alla andra, fortsätter han.

De konservativa slåss alltså för att EU ska gå långsammare fram. Det kan verka som en liten skillnad på ett par tiondels procent per år i hur EU ska trappa ner de nya utsläppsrätter EU ska ge ut.

Men enligt en kalkyl från Thomson Reuters betyder skillnaden att med kompromissförslagets tempo skulle priset på CO2-utsläpp vara det dubbla år 2030.

Flera andra partier har egna hjärtefrågor. Därför finns det en risk att förslaget faller som ett korthus, om alla in i det sista skulle slåss för sina egna förslag i parlamentet. Miljöpartiets ledamot Jakop Dalunde är rädd att Eu-parlamentet ska landa i ett urvattnat beslut:

– Om Europa var en av de politiska krafter globalt sett som drev på hårdast för att Parisavtalet skulle bli verklighet, om vi då efter att Parisavtalet ratificerats, inte skärper vårt viktigaste klimatverktyg och lägger det i enlighet med Parisavtalet - då är ju inte Parisavtalet värt någonting enligt EU, invänder Jakop Dalunde.

Enligt planerna ska EU-parlamentet rösta vid lunchtid.