Liten grupp bakom Ebolaspridning

– Studien bekräftar vad vi vet från tidigare mindre utbrott, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Enligt studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, förde endast tre procent av de smittade, smittan vidare till 61 procent av de insjuknade.

Att ett fåtal personer kunde stå för en så stor andel av smittspridningen, beror på att dessa personer stannade kvar i sina familjer ute i byar, där det inte fanns någon sjukvård. Personerna var troligtvis mycket unga eller gamla och de smittade först sina familjemedlemmar, därefter andra i omgivnigen, många gånger omedvetna om att de bar på ebolaviruset. 11000 dog i ebolaepidemin som pågick i två år fram till 2016, i de västafrikanska länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia.

Ett annat skäl till uppkomsten av sk superspridare, är att delar av befolkningen inte kände något förtroende för sjukvården och begav sig därför inte till någon sjukstation eller sjukhus, där personal kunde isolera den smittade. Idag är kunskaperna bättre i regionen, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

– Om ett eboloautbrott sker i närtid, skulle smittspridningen inte upprepas.