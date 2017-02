Historiska skatter förstörs av IS

För historieälskare är det förödande bilder. Videofilmer tagna av ett ryskt förarlöst flygplan visar hur de pampiga pelarkonstruktionerna på scenen i den världsberömda teatern förstörts. Det enda som återstår är stenhögar.



Fram till teaterkonstruktionen leder en allé med stenbågar och unika pelarkonstruktioner, Tetrapylon. Dessa pelarkonstruktioner är nu jämnade med marken och av bilderna att döma lär de inte kunna repareras.

Att IS förstör historiska monument och byggnader försvarar de i sin snedvridna värld med att monumenten representerar avgudadyrkan. De har gjort samma sak på historiskt värdefulla platser i Irak.



Ryska försvarsdepartementet uppger att de även sett flera lastbilskolonner på sina övervakningsbilder och de befarar att det kan vara lastbilar fyllda med sprängämnen på väg att förstöra ytterligare historiska skatter i Palmyra.



Första gången IS tog kontroll över Palmyra var var i maj 2015, de använde då teatern till att skära halsen av kidnappade och sprängde flera tempel.



Efter tio månader lyckades den syriska regeringsarmén med hjälp av ryskt flygunderstöd återta kontrollen över Palmyra.

Men när syriska regeringsstyrkor tillsammans med Ryssland genomförde en omfattande offensiv i Aleppo i december passade IS på att återta kontrollen över staden.



Nu försöker regeringsstyrkorna ta tillbaka Palmyra men är fortfararnde omkring 20 kilometer från stadskärnan.



Även om ryskt stridsflyg genomförde mer än 90 attacker mot terroristmål i området bara förra veckan och dödade mer än 200 IS-soldater, kommer det bli en kapplöpning mot tiden om man ska lyckas rädda det som återstår av en världsunik historisk stad.