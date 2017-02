Stort fokus på Ryssland i den utrikespolitiska debatten

Moderaternas Karin Enström tyckte sig i utrikesdeklarationen se en uppmjukning av synen på Ryssland och krävde ett svar av utrikesminister Margot Wallström.

– Det finns skrivningar som innehåller att vi ska ha en bred ansats. Vad betyder det, har regeringen ändrat sin syn på Ryssland?, sade Karin Enström.

– Det korta svaret på Karin Enströms fråga är nej, det är ingen förändring i vår syn på Ryssland. Men vi har redan från början sagt att vi behöver olika tidsperspektiv, svarar Margot Wallström.

I sitt tal tog Margot Wallström upp vikten av EU, dialog och samarbete i världen, samt den osäkerhet som både Donald Trump och Ryssland innebär för de internationella relationerna.

Centerpartiets Kerstin Lundgren undrade varför regeringen inte vill att Sverige går med i Nato.

– Varför väljer regeringen den unilaterala vägen. Varför väljer regeringen inte den solidariska vägen?, sade Kerstin Lundgren.

– Vi vill inte gå in under ett kärnvapenparaply. Vi vill inte gå in i den här organisationen som vi i dag inte heller riktigt vet hur den kommer att te sig framöver, svarade Margot Wallström.

En nyhet i årets utrikesdeklaration är att regeringen kommer att skicka ett sändebud till konflikten Israel-Palestina. I slutet av sitt tal tackade utrikesministern de andra riksdagspartierna för deras engagemang i utrikesfrågor. Om Sverigedemokraterna sade hon:

– Regeringen delar inte värdegrund eller syn på välden med Sverigedemokraterna och vi utesluter ett samarbete men vi respekterar er plats i riksdagen.