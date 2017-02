Reglering kan minska spelbolagens storvinster

– Det man ser är att aktörer utan svenskt tillstånd har haft en högre tillväxttakt än vad den tillståndsgivna sidan har haft under en ganska lång tid, säger Joel Kitti-Junros som är analytiker på Lotteriinspektionen.

Under förra året förlorade hushållen över 22 miljarder kronor på spel och många av spelbolagen täljer guld med smörkniv nu. Trots att det är spelmonopol så är 16 spelbolag börsnoterade i Sverige.

Kindred, tidigare Unibet, är ett exempel på ett bolag som ökade sin rörelsevinst rejält förra året. Mycket tack vare att spelarna numera aldrig är längre bort än ett par knapptryckningar på telefonen.

– Spel via mobila enheter har varit den starkaste bidragaren till tillväxt under de senaste fem åren. Under det sista kvartalet 2016 fick vi 71 procent av vårt spelöverskott från mobila enheter, säger Kindreds vd Henrik Tjärnström.

Sista mars ska den så kallade spelutredningen presentera sitt förslag. Spelbolagen räknar med att det blir ett licenssystem med en skatt på runt 20 procent som kan införas redan 2018-2019.

– Lönsamheten och marginalerna kommer att pressas avsevärt. Det kommer även att gälla monopolet. Monopolet gör ingen dålig vinst, de har också en väldigt fin vinstmarginal, säger Mathias Lundberg som är spelbolagsanalytiker på Swedbank.

Statliga Svenska spel gjorde en rörelsevinst på nästan 5 miljarder förra året. Men de stora börsnoterade bolagen gör också miljardvinster, och i genomsnitt förlorar vi knappt 3 000 kronor per vuxen och år på spelande.

– Intäkterna per kund har ökat under det senaste året och det kan förklaras med en ekonomisk tillväxt och ökad disponibla inkomster i Sverige, säger Mathias Lundberg.

Enligt Lotteriinspektionen går trenden också mot att färre personer satsar allt mer, och just storspelarna är en grupp det satsas hårt på. Ett exempel är Kindreds nylanserade speltjänst som heter just Storspelare.

– Den här typen av kunden har alltid funnits. Alltid. Så vi skapar inga nya storspelare med det här varumärket, utan det handlar snarare om att adressera en kundgrupp som redan finns i samhället och ge dem en individuell upplevelse, säger Kindreds vd Henrik Tjärnström.