Allt fler vapen hittas av Tullverket

Tidigare under dagen har Ekot berättat om att antalet beslag av narkotika var rekordhögt i fjol. Men även försök att ta in vapen i landet ökade under fjolåret.



– Viss nedgång har det varit på antalet skjutvapen, men ser vi över tid så har brukar det ligga på mellan 50-60 beslagtagna skjutvapen per år,

säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets enhet för Brottsbekämpning.

Under 2014 gjorde tullverket rekordbeslag av skjutvapen, 115 stycken. Merparten kunde spåras till Slovakien där skjutvapen med stift monterade inne i pipan lätt kunde göras skjutbara igen.



Sedan dess har vapenlagarna i Slovakien skärpts, och under de senaste åren har antalet beslag av just skjutvapen sjunkit. Men däremot ökade ifjol beslagen av andra typer av vapen, som också lyder under vapenlagen.



– Ser vi på de andra vapen som också är vapenreglerade så har ju det ökat markant. Och det är framförallt tårgassprayer, pepparsprayer och elpistoler som har ökat.



Och ökningen är rejäl. År 2015 beslagtogs 975 sådana vapen och i fjol över 1800. En ökning med nästan 85 procent.



Precis som med droger har alltfler vapen upptäckts i postflödet. Det är inte ovanligt att man försöker smuggla in vapen i delar, via flera olika postförsändelser.



– Här ser vi också att det förekommer i post och kurirflödet men också i resandeflödet att fler och fler personer tar med sig olika sorters vapen. Och förmodligen för att skydda sig själva på olika sätt.



Vapen in till landet beställs ofta via nätet. Främst från Asien och USA enligt Lars Kristoffersson. Och det här får nu Tullverket får nu göra nya riskanalyser och öka inspektionerna av postflödet.



Här har tullen noterat en ny trend. Beslag av stiletter och knivar som inte lyder under vapenlagen, men som räknas som införsel av farliga föremål, ökade stort under fjolåret. Och allra mest ökade beslagen av batonger.



– Där har vi också sett en otroligt markant ökning från 2015 till 2016. År 2015 tog vi ungefär 350 batonger medan vi i fjol tog ungefär 3 800 batonger. Så det är en markant skillnad., säger Lars Kristoffersson på Tullverket.