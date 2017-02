Flyktingar vittnar om desperat situation för civila i västra Mosul

I det största flyktinglägret på Nineveslätten, Khazir, sprids nyheterna snabbt från släktingar och vänner i västra Mosul.

Att det råder brist på det mesta är det ingen tvekan om. Det finns bekräftade fall av att barn dött av svält. Matpriserna har stigit och är skyhöga, få har råd att äta sig mätta.

Fyrabarnsmamman Nesrin Salam har precis lyckats fly men hennes föräldrar och syskon är kvar i västra Mosul.

– Det är väldigt, väldigt illa. Människor svälter och maten är så dyr. Det går inte längre att köpa mat för vanliga människor.

Elektriciteten är sedan länge utslagen, i kylan har familjer eldat inredningen i sina hem för att skydda sig mot kylan och värma mat.

Människor som anklagas för att samarbeta med regeringsstyrkorna dödas direkt liksom de som försöker fly. Nesrin oroar sig mycket för sin familj.

– Självklart, jag vill bara träffa dem. Jag hoppas vid gud att jag kommer att få träffa dem igen

Striden om västra Mosul kommer att bli svår. Gränderna och gatorna är trängre än på den östra sidan, det är mer tätbebyggt och IS har haft gott om tid att förskanska sig och försvara sig mot angrepp från andra sidan floden.

Det finns uppgifter om att IS lyckats få in förstärkningar men samtidigt finns det inget som talar för att IS skulle lyckas fortsätta ha kontroll över Mosul.

Hittills har IS tillämpat brända jordens taktik när de drivits bort från områden. De har med mineringar, sina tunnelsystem och självmordsdåd sett till att lämna så mycket skador och förödelse efter sig som möjligt.

Allt tyder på samma taktik i slaget om västra Mosul och innan den stora offensiven fortsätter terroriseras de östra, befriade delarna med dagliga granatbeskjutningar och bomber från drönare.

När offensiven mot Mosul inleddes i oktober trodde många att den skulle vara klar innan årsskiftet – när den tredje fasen snart kommer att inledas vågar ingen längre gissa.

De flesta hoppas att den kommer att ske utan allt för många civila offer även om risken för det motsatta är oroväckande hög.