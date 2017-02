Egypten vill bota hepatit C globalt

Egypten har målet att bota samtliga miljontals sjuka i landet från den smittsamma och ofta dödliga leversjukdomen hepatit C på bara tre år. Med hjälp av egyptiska medicinkopior för under en tusenlapp per behandling, medan samma sorts orginalläkemedel kostar hundratusentals kronor i Europa och USA så välkomnar landet nu dessutom hepatit C-sjuka medicinturister från hela världen.