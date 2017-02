Ekot på plats nära Mosul

Vad har du sett där?

– Framförallt att den irakiska armén ganska enkelt kunna trycka tillbaka IS från de samhällen som de tagit över. Men det har också varit hårda strider och bara några hundra meter från mig inträffade tre flygattacker för att IS befanns sig i det området och ännu närmare så var det automateld för att IS fortfarande dröjde sig kvar.

– Det är inte en helt lätt auktion som den irakiska armén håller på med. Men de firade ändå när de intagit nya samhällen och var mycket nöjda med resultatet så här långt.