IS har använt sexuellt våld även mot sunnikvinnor

26-åriga Hanan, en av kvinnorna som intervjuats av Human Rights Watch berättar att hon våldtogs dagligen - inför sina tre barn - av en milisman från IS. Hon hade tillfångatagits tillsammans med 50 andra kvinnor när de försökt fly från Hawija söder om Mosul i April förra året.



Många kvinnor hade sina barn med sig. Och vittnet säger till Human Rights Watch att hon misstänker att många av de andra kvinnorna också våldtogs.



Andra vittnen berättar om tvångsäktenskap. IS hotade att döda 21-åriga Suads föräldrar om hon vägrade gifta sig med en milisman. Experter, psykologer och hjälparbetare säger att det är svårt att bedöma hur omfattande IS sexuella våld mot sunnimuslimska kvinnor varit.



Stigmatisering gör att många av offren inte berätta att de våldtagits, av rädsla att bli förskjutna av sina familjer. Ett viktigt skäl till att yazidiska kvinnor har trätt fram och vittnat om sexuellt våld, är att yazidiernas högste religiöse ledare redan för två år sedan utfärdade ett dekret för att avvärja all form av stigmatisering.



Han slog fast att kvinnor som flytt eller fritagits efter att ha varit sexslavar hos IS, är att betrakta som de renaste av de rena, som det hette.