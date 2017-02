Hårda strider om flygplatsen om Mosul

– Jag har följt med den irakiska armén idag längs floden Tigris och den fronten som ligger söder om Mosul. Armén har lyckats ta sig fram ett par kilometer också idag, precis enligt planerna och man har tagit sig ända fram till flygplatsen i den södra delen av Mosul. Det är det första stora delmålet att inta flygplatsen och det pågår strider om flygplatsen nu, säger Sveriges Radios korrespondent Johan-Mathias Sommarström från en militärbas en bit från fronten.

Hur pass hårda strider är det?

– Många soldater som jag pratat med säger att "IS flyr som råttor", och att det inte har varit särskilt hårda strider. Men samtidigt när jag har varit nära fronten så har jag hört ihållande automateld, jag har sett flygbombningar, massiva attacker från attackhelikoptrar och artilleribeskjutning, så den irakiska armén och flygkoalitionen har ett ganska stort övertag mot IS. Det verkar som att IS hittills inte sätter upp något motstånd, men det kan också bero på att det har varit mest strider på landsbygden hittills, så där finns inte så mycket att försvara för IS, när armén kommer in i Mosul kan det bli en helt annan sak.

Hur viktigt strategiskt sett är det att ta tillbaka den här delen från IS?

– Det är ju oerhört viktigt, det är viktigt att befria hela Mosul. Första steget att ta flygplatsen ses som mycket viktigt för fortsättningen, dels för att kunna frakta varor och ammunition men också för att föra bort skadade den vägen och evakuera människor. Det är viktiga strider man har framför sig. Just flygplatsstriderna väntas bli enormt hårda, enligt den irakiska armén som jag har talat med, de säger att IS har bjudit större motstånd där än på landsbygden.

Vad blir nästa steg om man lyckas driva ut IS från Mosul?

– Ja dels ska man ju säkra hela Mosul, det finns många vilande terrorceller kvar och det kommer att vara många självmordsdåd i Mosul. Men det finns också andra områden här i Irak som IS kontrolleras, dels söder om Kirkuk och några mil från där jag är nu. Nästa steg blir att befria också dessa områden från IS.