Tonåring skulle användas som mänsklig sköld av IS

– Innan offensiven mot IS i Mosul inleddes kom IS och hotade oss, de sa att om vi stannar här i vårt samhälle kommer den irakiska armén att skära halsen av oss. Men vi trodde inte på dem, säger 16-årige Yahia.

– Då tvingade de alla i samhället, 20 000 människor att åka till Mosul. Där skulle de ha oss som mänskliga sköldar. Jag hade tur och lyckades fly men en fjärdedel av alla invånare är borta. Ingen vet var de är eller ens om de lever, fortsätter han.

Yahia berättar att en kompis till honom försökte fly. IS upptäckte det och skar halsen av honom och hans bror.

Det är de här samhällena söder om Mosul som den irakiska armén befriat.¨

Med hjälp av flygbombningar, helikoptrar och artilleri.

Fronten flyttas framåt hela tiden men spåren av striderna kommer att sitta kvar länge.

Kratrar från flygbombningar, utbrända byggnader, förstörda vägar också allt skrot från IS självmordsbilar. Just den här bilen lyckades den irakiska armén skjuta med en granat innan den nådde sitt mål vid vägspärren där vi är, men överallt längs vägen finns de snedvridna skalen av IS självmordsbombarbilar. I vissa är kroppsdelar kvar.

Vi kan höra automatelden från IS och när den tystnar vet vi att de gett sig av eller dödats. Nu väntar strider om Mosuls flygplats bara kilometer från där vi är. De striderna väntas bli ännu hårdare för flygplatsen är mer värd att försvara för IS än landsortssamhällen.

Flygplatsen är viktig för armén också och överste Nakir Hamid Hassan är övertygad om att man kommer att lyckas.

– Självklart kommer vi att lyckas, vi är redan där nu och med hjälp av koalitionsstyrkorna kommer vi att ta den snart.

Det blir det första stora delmålet att bocka av i utrensningen av IS från västra Mosul.