Handel i fokus vid kanadensiskt statsbesök

– We like to think that Canada is likeminded in that perspective, and that is really what we are focusing on today.

Våra två länder delar grundläggande värderingar säger under statsbesöket Kanadas generalguvernör David Johnston som stolt berättar att hans familj kört svenskt i decennier.

– My family have been driving Volvos for over 50 years

Mycket av programmet under statsbesöket i dagarna handlar om att öka handeln mellan länderna. Sverige exporterar årligen för runt 10 miljarder kronor till Kanada där ett par tusen svenska företag idag är etablerade.

Business Swedens vd Ylva Berg tror handeln kan fördubblas inom några år och handelsminister Ann Linde ser möjligheterna med tullättnaderna som frihandelsavtalet CETA ger när det i ett första steg börjar träda i kraft under våren:

– Kanada är intresserad att få fler svenska företag dit, och vi vill exportera mer. Vi ser att det finns särskilda möjligheter till tjänsteexport, för IT-export, men också för sådant som har att göra med hållbar utveckling som är bra för energin och miljön.

Infrastruktur och gruvnäring är områden där det finns efterfrågan på svenskt kunnande, då även från mindre företag. Det säger Lydia Engholm som är handelssekreterare vid Business Swedens kontor i Toronto i Kanada.

– Den kanadensiska gruvnäringen står inför ett paradigmskifte. Gruvorna ligger långt efter exempelvis våra svenska gruvor. Och där kommer de svenska företagens lösningar in med spetskompetens och med innovativa produkter som mindre och medelstora svenska företag bidrar med. Det finns ett stort intresse där från kanadensiskt håll.