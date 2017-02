Vit makt-förespråkare på konservativ konferens i USA

– Först struntar de i oss, sen skattar de åt oss, sen slåss de mot oss och till slut vinner vi, sa Richard Spencer, vitmaktförespråkare och nationalist, till en grupp journalister på CPAC-konferensen i delstaten Maryland som samlar konservativa gräsrötter och organisationer.

Då och då avbryts samtalet med Richard Spencer av unga män som ville ta selfies med honom.

– Just nu slåss de mot oss, men för två år sedan pratade de inte ens om oss, sa Spencer som blev känd för de flesta sedan några av hans medlemmar fotograferats när de gjorde Hitlerhälning på ett möte i Washington för ett par månader sedan.

Spencer har aldrig gjort hälsningen själv sa han och avfärdade betydelsen av vad de andra gjorde som ungdomlig iver. Han tycker inte det är så mycket att orda om.

Han sa att den så kallade alternativa högern, som han företräder, har mer gemensamt med Donald Trump än de konservativa republikaner som samlats till konferensen.

– Donald Trump snubblar fram mot ökad nationalism, en nationalistisk ideologi. På det sättet har han en djupare förbindelse med oss, med alternativhögern, än med de konservativa. För inte så länge sedan gillade de inte Trump alls, säger Spencer som upprepar för alla journalister att han inte har någon direktförbindelse med presidenten eller räknar med hans stöd.

Enligt uppgift till flera journalister ville inte CPAC ha honom där och han blev ombedd att lämna.

På konferensen inledde ordföranden för en av de största sponsorerna American Conservative Union med att ta avstånd från den så kallade alternativa högern under rubriken "The Alt Right Ain´t Right at All", Alternativhögern har inte rätt alls, sa Dan Schneider.

– Vi vet vilka de är. De träffades för ett par månader för att sprida sitt hat och göra sina Hitlerhälsningar. De är anti-semiter, rasister och sexistiska, sa Schneider. De har inget gemensamt med oss, säger Dan Schneider.