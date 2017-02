Wiktoria med "As I lay me down", och Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia med "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh) blev kvällens finalister efter Melodifestivalens fjärde deltävling.

Axel Schylström med "När ingen ser", och Loreen med "Statements" gick vidare till andra chansen.

Alice med "Running with lions" kom femma. Les Gordons "Bound to fall" hamnade på plats nummer sex och Sara Varga & Juha Mulari: "Du får inte ändra på mig" på plats nummer sju och slås därmed ut.