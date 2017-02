Kopter flyr från IS efter mordvåg i hemmen

Kopterna från Sinai flyr främst till Ismailia vid Suezkanalen i Egypten. Där träffar vår korrespondent Cecilia Uddén 10-årige Issaf Sameh, vars morfar och morbror dödats av IS.

– Kulan gick in genom käkbenet strax under örat och ut på andra sidan under örat, berättar Issaf Sameh, korrekt och faktiskt, som om han läste ur en polisrapport, inte som en tioåring som just förlorat både sin morfar och morbror - och tvingats fly för livet.



Men både Issaf och hans mormor, som också finns på vandrarhemmet i Ismailia, lever i kontrollerad chock. Båda pratar oavbrutet om det som inträffade för mindre än en vecka sedan, förra tisdagen, när fyra män i en grå bil parkerade utanför mormors hus. Två av männen gick in och sköt ihjäl morfar och morbror, sedan brände de ner hemmet.



Två dagar dessförinnan, hade den kristne rörmokaren Kamel Yousef dödats framför ögonen på sin fru och barn. Vittnen säger att den maskerade jihadisten drack en Pepsi innan han gav sig iväg.

Kristna kopter har alltid varit utsatta på den periodvis laglösa norra Sinaihalvön. Men det som utmärker denna senaste våg av mord är att många av kopterna mördats i sina hem.

– Det räcker inte längre med att hålla sig inne och gömma sig. De söker upp oss och innan vi lämnade El Arish hade alla känslan av att nästa gång kan det vara min tur, säger en kvinna som inte vill uppge sitt namn av rädsla för repressalier.

Många säger att de förstår hur svårt det är för militären att slåss mot maskerade jihadister som gömmer sig bland civila i bostadsområden. De uttrycker också tacksamhet över att myndigheterna har sett till att de får uppehälle och läkarvård här i Ismailia - på vandrarhem och ungdomscenter.



Men det finns också en stark besvikelse över att staten inte kan skydda sina medborgare där de befinner sig. Nu har vi flytt, detta kan utvecklas till ett mönster, att kristna från andra platser också tvingas fly för att de inte får skydd där de bor, säger en man som inte heller vill uppge sitt namn:



De flesta vill åka hem så snart som möjligt, alla utom 10-årige Issaf, som förskräckt säger:

– Aldrig, det är slut. Jag vill inte vara med om den skräcken igen, jag åker bara tillbaka som lik.