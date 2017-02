Tusentals flyktingattacker i Tyskland

I Tyskland skadades 560 människor, bland dem 43 barn i angrepp. Det framgår av preliminära uppgifter från det tyska inrikesdepartementet.

Drygt två och ett halvt tusen av angreppen var riktade mot människor som söker skydd i Tyskland. I tusen fall handlar det om attacker på flyktingförläggningar, däribland flera fall av anstiftan till brand.

De flesta händelserna förblir ouppklarade men enligt den tyska kriminalpolisen tyder mycket på att det oftast ligger politiska, högerextrema motiv bakom attackerna. Nyligen dömdes en nynazist till åtta års fängelse för att ha tänt eld på en sporthall som just skulle tas i bruk som tillfälligt asylboende.

Under 2015 då antalet skyddssökande människor nådde ny rekordnivå i Tyskland skedde också en dramatisk ökning av våld riktat mot flyktingar och asylboenden. De preliminära siffrorna för det gångna året 2016, som nu redovisas av inrikesministeriet och bygger på polisuppgifter, visar att våldet har legat kvar på den höga nivån, med i snitt nära tio angrepp varje dag, också efter att flyktingströmmen under förra året minskade betydligt. Under 2016 sökte en tredjedel så många asyl i Tyskland som året innan.

Utöver underlaget från polisen redovisar inrikesministeriet också information om drygt 200 attacker mot personer och organisationer som hjälper flyktingar.

Hård kritik har riktats mot regering och myndigheter för att inte ta våldet på större allvar. I dokumentet från inrikesministeriet fördöms våld riktat mot flyktingar. Där står att människor som söker skydd i Tyskland har rätt att vänta sig att bli säkert omhändertagna.