IS kontroll på norra Sinai oroar

Men IS riktar inte bara in sig på kopter. Enligt Sinaibor håll har IS nu i praktiken upprättat vad de kallar Islamiska statens Sinaiprovins, med stränga sociala regler och repressalier mot så kallade kollaboratörer. Egyptiska regeringsstyrkor har inte lyckats bekämpa IS på Sinai, trots flera års ihållande krig.

I söndags, samtidigt som många kopter flydde för livet från Sinai, stoppades en buss med kvinnliga muslimska lärare. Kvinnorna var på väg till jobbet i staden Rafah, när en grå personbil blockerade vägen och maskerade milisman från IS klev ombord. Välkomna till Provinsen Sinai sa de och började föreläsa för kvinnorna om islamisk klädsel och nödvändigheten av manliga förmyndare. De ställde retoriska frågor som: vill du hamna i helvetet, min muslimska syster? Innan de återvände till den grå bilen, skrev de upp namnen på de kvinnliga lärarna.

De senaste tre dagarna har IS också fört bort fyra män, anklagade för samarbete med egyptiska säkerhetstjänsten. Två av dem har hittats döda, den ene med ögonen utstuckna.

Sinaibor vittnar också om att IS börjat kräva bönder på skatt, och att de upprättar vägspärrar där bilister får passera först när de visat att de kan recitera koranen. En klanledare på norra sinai sa till nyhetsbyrån AP att IS lever gott i staden Rafah nära gränsen mot Gaza, där de börjat inkassera skatt på tunnelsmugglingen.

Denna styrkeuppvisning från IS utgör en allvarlig utmaning för den Egyptens president Sisi, som lovat att alla flyende kopter snart ska få åka hem. Så sent som igår lovade han att utrota terroristerna på norra Sinai. Den egyptiska militären o säkerhetstjänsten för sedan flera år ett lågskaligt krig mot IS på sinai, men de brutala metdoerna har i vissa fall lett till att lokalbefolkningen börjat sympatisera med IS.

Igår meddelade Egyptiska säkerhetsstyrkor att man dödat 6 terrorister och tillfångatagit 18.