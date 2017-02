Hot och trakasserier ökar

– Det här är den vanligaste brottstypen mot enskild person och när vi tittar på Nationella trygghetsundersökningen ser vi att ungefär fem procent av befolkningen har utsatts för hot och samma när det gäller trakasserier, säger Katarina Hurve, utredare på Brå och en av författarna till kapitlet om hot och trakasserier i rapporten.

Det kan handla om allt från att hota och trakassera myndighetspersoner för att påverka handläggningen av ens ärende, till mobbning, sms-trakasserier eller hot om våld mot någon man känner.

Brås rapport om brottsutvecklingen i Sverige fram till 2015, bygger främst på officiell kriminalstatistik och Nationella trygghetsundersökningen, NTU, som kommer ut årligen och där ett tvärsnitt av befolkningen svarar på frågor om utsatthet för brott.

Och när det gäller hot och trakasserier utsätts kvinnor oftare än män, dessutom utsätts kvinnor oftare hemma och av någon närstående – än på allmän plats.

– I NTU som visar den självrapporterade utsattheten ser vi att det framförallt är kvinnor som utsätts för hot och trakasserier och att personer som utför den här typen av brott är framförallt män, säger Katarina Hurve.

Ett annat mönster är att yngre personer utsätts oftare. I Skolundersökningen om brott, en annan av de källor som Brå utgår från, uppger var tionde niondeklassare att de får utstå hot. Även här finns könsskillnader. Andelen var markant högre för flickor än för pojkar.

Även om andelen brottsutsatta i befolkningen har minskat sedan 2005 är inte minskningen lika tydlig när det gäller brott mot enskild person. Det beror framförallt på ökningen de senaste åren av just hot och trakasserier, som är de vanligaste brotten i kategorin brott mot person, vilket påverkar siffrorna för brottsutvecklingen generellt. Tidigare har nivån för hot legat stabilt och vad gäller trakasserier till och med minskat.

När det gäller de grövsta brotten och exempelvis dödligt våld så är det relativt få fall per år. Det dödliga våldet har minskat under tvåtusentalet, med en genomsnittlig nivå på runt 90 fall per år. Men nivån var som högst år 2015 med 112 fall det året. Men medan det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer och barn har minskat har dödsskjutningar mellan unga män i kriminella miljöer ökat de senaste åren. Det handlar då om konflikter mellan individer och inte om gäng som gör upp med varandra. Men trots denna utveckling är det för tidigt att tala om trendbrott, enligt Jonas Öberg, den utredare på Brå som skrivit kapitlet om skjutvapenvåld.

– Om man ska tala om trender så brukar man vilja ha längre tid på sig för att säga att det rör sig om vikande trend eller liknande. I ett längre perspektiv en minskning och de senaste tre åren en ökning, säger Jonas Öberg och syftar på det dödliga skjutvapenvåldet.