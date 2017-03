Växande marknad för digital vård – dyrt för landstingen

– Vi har tagit på oss att ta fram både riktlinjer och vad är ett rimligt pris för en sådan här kontakt. Men vi måste också se hur det här ser ut juridiskt och hur ska man hantera sådana här frågor. Och vi ser ju att det här med digitalisering kan underlätta för hälso- och sjukvården i stor omfattning, underlätta det arbete man har, säger Annika Wallenskog på SKL.

När tror du att ni kan komma med några riktlinjer?

– Ja, någon gång innan sommaren men sedan är det upp till alla landsting att titta på de här riktlinjerna för vi är ju bara en rådgivande part. Och vi ser ju att det här med digitalisering kan underlätta för hälso- och sjukvården i stor omfattning, underlätta det arbete man har, säger hon.

Det är genom patientlagen från 2015 som frågan om digitala läkarkontakter vuxit hos landets landsting och regioner. Lagen säger att patienter får söka öppenvård i hela Sverige, och patientens hemlandsting betalar merparten av kostnaden.

I Jönköping var man tidigt ute med offentligt bekostad on line-vård och där erbjuder idag flera av regionens egna vårdcentraler videosamtal med sina distriksläkare och det finns även privata vårdcentraler i regionen med samma utbud fast med egna läkare.

Jonatan Vincent är controller i Region Jönköpings län som skickar fakturor med ett preliminärt pris för digitala samtal till landsting och regioner landet runt. Han ser fram emot analys och riktlinjer från SKL om den digitala vården.

– Om vi får fram ett gemensamt pris för den här typen av tjänst så är det ett väldigt stort steg i rätt riktning.

Det första videosamtalet mellan patient och läkare registrerades i Jönköpings län sommaren 2016. Efter det har antalet sådana digitala vårdkontakter ökat kraftigt, säger Jonatan Vincent.

– Sedan under hösten så har det ökat explosionsartat. Ungefär 20 000 besök har gjorts under hösten. Vi vet att många landsting och regioner håller på att ta fram den här typen av tjänst och det här har Landstingssverige pratat om och önskat under många år. Vi vet att vi måste nyttja tekniken för att effektivisera vården. Vi säger inte att all vård ska ske såhär men viss vård som på ett bättre sätt kan ske den här vägen det har vi sagt vore önskvärt under lång tid.

Även på SKL ser man positivt på utvecklingen. Chefsekonom Annika Wallenskog tror på kan minska problemen med underbemanning på vårdcentraler.

Skulle det här kunna vara en lösning på läkarbristen på vårdcentraler?

– Det kanske inte på kort sikt löser det helt och hållet men det är klart på längre sikt. Det är väl ingen negativ utveckling i sådana fall om det inte blir dyrare och om det blir lika bra vård.