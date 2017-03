Dubbelt så många överklaganden om asyl förra året

Eftersom det var väntat hade man börjat förbereda sig bland annat genom nyrekryteringar redan innan man började märka av ökningen under hösten 2016, enligt Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket.

Tillsammans med landets fyra migrationsdomstolar har man bland annat nyanställt personal för att klara av arbetet.

– Tack vare de rekryteringar vi har kunnat göra, så har domstolarna nu börjat kunna komma igång med att avgöra mål och hantera dem så att man får ett flöde, utan att tappa i kvalitet i handläggningen, säger Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket.

För att hantera det stora antalet asylmål som kom in - utan att äventyra rättssäkerheten - anställde man ny personal, lånade in domare från andra domstolar och satte in extra utbildningsinsatser inom migrationsrätt. Andra insatser var att man fördelade målen mellan och inom domstolarna.

Handläggningstiderna för migrationsmålen har hittills inte påverkats men väntas bli längre under året. Prognosen för 2017 är ytterligare en fördubbling av antalet inkomna asylmål. Samtidigt är Domstolarnas ekonomi är i balans och man har fått de pengar man behöver, säger Martin Holmgren. Svårigheterna gäller istället personalbehoven.

– Det har under några månader kommit in fler mål än vad domstolarna hunnit avgöra och det pågår fortfortande rekryteringar. Vi kommer att se en fortsättning av det här under 2017, säger Martin Holmgren.

Det är ett problem sedan tidigare och beror bland annat på att det är hög konkurrens om jurister som lockas till myndigheter.

Något som Martin Holmgren är nöjd med är vad han beskriver som ett nära och ansvarsfullt samarbete han inte sett tidigare mellan domstsolsverket och domstolarna för att klara av den ovanliga situationen.

På Migrationsdomstolen i Malmö har man haft ett bra rekryteringsläge och har växt från 250 till 350 anställda och satsat mycket på utbildning inom migrationsrätt som är komplext eftersom det också handlar om internationell rätt, säger Lars Sjöström som är lagman vid Förvaltningsdomstolen i Malmö.

– Domstol är inte någon skuta som man ändrar kurs på snabbt, utan det tar en liten stund. Vi är mitt inne i det nu. Jag är ändå hoppfull för att vi har lyckats rekrytera de personer vi anser oss behöva. Även om vi nu har krav på oss att producera mer och det ska vi göra, så kommer det aldrig ske på bekostnad av rättssäkerhet och kvalitet, säger Lars Sjöström.