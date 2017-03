Tusentals drabbas när tågen ställs in

En av de resenärer som drabbats i dag är Richard Johansson:

– Vi ska åka upp till Jönköping. Jag från Malmö, min syster kommer från Norge. Min pappa fyller 70 och vi ska fira honom klockan sju på en restaurang där vi har bokat bord. Nu hamnar jag mitt i det här tågkaoset, säger han.

Hur känner du dig nu?

– Frustrerad och stressad.

Under hela dagen i dag har ersättningsbussar kallats in för att trafikera sträckorna Malmö-Lund och Lund-Helsingborg, då flera tåg inte kunnat avgå som planerat. Även ett tiotal av SJ:s tåg har påverkats eller kommer påverkas under perioden då problemen kvarstår.

SJ:s X200-tåg från Stockholm till Malmö, som passerar just den här sträckan, har istället för att ha gått en gång i timmen gått varannan timme, uppger SJ:s presstjänst.

Orsaken till växelfelet är en spricka i rälsen, eller rälsbrott som Trafikverket kallar det. Sprickan upptäcktes natten till i dag under en rutinkontroll.

– Det här kan bero på trafikering, spänningar i material kopplat till temperaturskillnader och annat. Det är sådan här som inträffar i en anläggning som finns i utomhusmiljö, säger Annika Canaki, underhållschef på Trafikverket Syd.

Skånetrafiken är det tågbolag som drabbats hårdast av växelfelet. Här åker en genomsnittlig vardag cirka 56 000 resenärer med tåg på sträckan.

– Det är väldig allvarligt när det blir sådana fel på den här sträckan, säger Mats Olsson, affärsutvecklare för Pågatågen på Skånetrafiken.

Hur ser du på att en sådan sträcka som är så liten och kort är så viktig för så många människor?

– Det är jätteallvarligt. Jag tror inte man förstår vikten av den här sträckan, den är en pulsåder. När den slås ut slås i princip hela tågtrafiken i södra Sverige ut.