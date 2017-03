Statsvetare: Kan vara en rökridå

I ett uppmärksammat inlägg på Twitter anklagar president Donald Trump USA:s ex-president Barack Obama för avlyssning. Enligt Trump avlyssnades skyskrapan Trump tower på order av den dåvarande presidenten Obama under valspurten i höstas.

Statsvetare Helen Lindberg ser två förklaringar till anklagelsen.

– Å ena sidan skulle det här kunna vara Trumps egna fria spekulationer, eller så är det något planerat från Trump-administrationen för att avleda från de senaste händelserna kring (justitieminister) Jeff Sessions och ryska förbindelser, säger Lindberg, som biträdande lektor vid Institutionen för statsvetenskap vid Linnéuniversitet, och som för tillfället är gästforskare vid The City University of New York.

Enligt Helen Lindberg kommer uppgifterna från högerradikala sajten Breitbart News.

– Det verkar som om det är baserat på uttalanden från en konservativ journalist som har spridit det här till Breitbart News, säger hon, och är övertygad om att sista ordet i denna fråga inte är sagt.

– Det här kommer eskalera nu under dagen och de närmaste veckorna. Det finns information här som vi inte har ännu, men som påverkar Trumps beteende, säger hon.