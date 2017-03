FBI-chefen: Trump har fel

FBI-chefen James Comey har begärt att justitiedepartementet ska tillbakavisa president Trumps anklagelser om att Barack Obama beordrat telefonavlyssning av Trump. Detta eftersom uppgiften, felaktigt, låter påskina att FBI skulle ha brutit mot lagen.



Det är tidningen New York Times som erfar och publicerar nyheten att landets högste polischef anser att presidenten kommit med falska anklagelser och begär ett offentligt tillrättaläggande. Uppgifterna har också bekräftats för TV-bolaget NBC.



Varken Comey eller justitidepartementet har kommenterat. Efter Donald Trumps tweets i lördags har en talesman för Barack Obama dementerat kategoriskt men Donald Trump har inte backat från sin anklagelse.



I går begärde han istället via sin presstaleman att kongressen ska utreda om Obama-administrationen har överträtt sina befogenheter. Talesmannen Sean Spicer skrev i en egen serie tweets att det finns "oroande rapporter" om "potentiellt politiskt motiverade" efterforskningar inför presidentvalet.

Han säger inte vad han syftar på men Spicer meddelade samtidigt att varken presidenten eller Vita Huset kommer säga något mer innan en utredning är klar.



Det har funnits uppgifter i medierna om att en specialdomstol, FISA, kan ha gett tillstånd för någon form av avlyssning av medarbetare i Trumps kampanj i samband med en FBI-utredning av kontakter med Ryssland.



I går sa den tidigare underrättelsechefen James Clapper att det inte finns något sådant tillstånd såvitt han vet och att han skulle ha vetat om det fanns.



James Clapper sa också till NBC att under hans tid som chef förekom ingen avlyssning av Trumps kampanj.



– I det jag kunde överblicka fanns inget riktat mot presidentkandidaten Trump eller hans kampanj, sa James Clapper.