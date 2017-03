Svenskarna äter mer kött än någonsin

Trots kostråd och en stark vegetarisk trend äter svenskarna mer kött än någonsin.

– Ja, folk vill ha mer kött så vi har fått bredda sortimentet. Det är framför allt finare kött, ryggdelar och framför allt lamm, säger Emilie Johansson, som jobbar på livsmedelsbutik i Stockholm och som märker av svenskarnas ökade köttaptit.

Drygt sex procent ökade förbrukningen av lammkött under fjolåret och fågel ökade med nästan lika mycket. Totalt förbrukade vi 87,7 kilo kött per person under fjolåret vilket är en ökning med ett halvt kilo.

Vi talar här om slagvikt. När ben, senor och förluster i livsmedelhanteringen har räknats bort blir det drygt 40 kilo kvar som hamnar i svenskarnas magar. Det motsvarar ungefär tio normalstora hamburgare i veckan i köttmängd.

Åsa Lannerhed Öberg, utredare, på Jordbruksverket som för statistiken är förvånad.

– Jag tycker det är lite överraskande att den vegetariska trenden som sägs vara så stark inte syns i statistiken, säger hon.

Däremot äter vi lite mindre nötkött och gris. Det, tillsammans med att konsumtionen av ägg ökat, kan enligt Åsa lannerhed Öberg peka på ett större hälsomedvetande.

– Det kan ju ligga i linje med att en del konsumenter har kikat på kostråden eller att man är engagerad i klimatfrågan.

Men att vegotrenden inte syns i statisktiken kan också på att vi äter mer – inte bara av kött – utan av allting.

– Vi har ju gjort andra beräkningar som visar att vi äter ju mer och mer mat. Energiupptaget ökar, säger hon.

Tydligt i statistiken är att svenskarna i allt högre grad föredrar svenskt kött även om det är dyrare. Det märker Emilie Johansson som säljer kött i butik i Stockholm.

– Det ska vara svenskt och det ska helt vara billigt, säger hon