"Robotattack övning för anfall av USA-baser"

Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un ska ha övervakat övningen och själv givit startordern.

De uppskjutna robotarna landade i Japanska sjön utanför Nordkoreas östkust, cirka 30 mil från Japans nordvästra kust. Uppskjutningen ska ha gjorts från en robotbas i Tongchang-ri, som ligger nära Nordkoreas gräns mot Kina. Robotarnas räckvidd uppges vara runt 100 mil.

– Detta visar tydligt att hotet från Nordkorea har stigit till en ny nivå, sade Japans premiärminister Shinzo Abe i parlamentet efter händelsen, och lade till att han ska sammankalla landets säkerhetsråd.



Enligt Vita husets pressekreterare Sean Spicer överväger man nu att placera ut ett robotförsvarssystem av typen THAAD i Sydkorea till följd av det växande hotet från Nordkorea.



USA och Sydkorea kom redan under den förra amerikanska administrationen överens om att ett avancerat robotförsvarssystem ska placeras i Sydkorea.



Japan begärde senare under dagen, tillsammans med USA, att också FN:s säkerhetsråd samlar till krismöte på grund av de avfyrade robotarna. Ett sådant möte kommer sannolikt att hållas på onsdag, rapporterar nyhetsbyrån AFP.



Det är andra gången som nordkoreanska robotar har landat i vatten kontrollerat av Japan. Området når ungefär 200 sjömil från landets kust. Första gången Nordkorea avfyrade en ballistisk robot direkt in i området var i augusti förra året.

– Vi måste fortsatt hålla fast vid våra sanktioner och vår politik och vi behöver fortsatt också protestera mot den här typen av insatser. Vi uppmanar Nordkorea att upphöra med både sina kärnvapentest och sina bomber. Det här bidrar till ytterligare spänningar i området, säger Margot Wallström (S), som väntar sig att saken kommer att diskuteras i FN:s säkerhetsråd.



– Upprepade uppskjutningar av Nordkorea är en allvarlig, provocerande handling när det gäller säkerhet, och bryter klart mot FN:s säkerhetsråds resolutioner. Vi kan aldrig tolerera detta, säger premiärminister Abe.



Även Ryssland sällar sig till kören av fördömanden.

– Vi är allvarligt oroade. Den här typen av åtgärder leder till ökade spänningar i regionen, säger president Vladimir Putins talesperson Dimitrij Peskov.



Sydkorea och USA arbetar med att analysera uppskjutningarna, men säger att det troligtvis inte handlar om interkontinentala ballistiska robotar.



Förra veckan inledde Sydkorea och USA en gemensam militärövning. Nordkorea fördömer de årligen återkommande övningarna och anser att dessa är förberedelser för en invasion.



Nordkorea avfyrade en ballistisk robot för en månad sedan. Sydkorea såg det som ett försök från Nordkorea att få internationell uppmärksamhet för sitt kärnvapen- och robotprogram och för att "testa reaktionerna från den nya regeringen i USA".



Nordkorea får, enligt flera FN-resolutioner, inte använda ballistisk robotteknik. Förra året gjorde landet två kärnvapentester och många robotuppskjutningar.