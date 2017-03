Hårda strider när irakiska armén avancerar i Mosul

Ekots korrespondent Johan-Mathias Sommarström är på plats vid fronten.

– Jag ser ett antal stora tjocka rökmoln omkring mig. Dels från flyg- och granatattacker men också från självmordsattacker. De kommer körande i bilar fullastade med sprängmedel mot de irakiska styrkorna och spränger sig själva där, säger han.

Han ser också tusentals människor som strömmar ut ur västra Mosul varje dag, för att fly undan de hårda striderna i staden.

– Många människor kommer gående med bara det de har på kroppen, en del har inte ens skor på sig. Jag har sett hundratals niqabs, alltså slöjor som kvinnor tvingats ha på sig under IS-styre, slängda på marken. Det är det första kvinnorna gör när de är i säkerhet. Nu ligger de på marken som stora svarta prickar.

Men att fly ut ur staden är inte lätt och IS försöker att förhindra dem. Flera vittnesmål talar om att IS skjutit människor för att hindra dem och vissa andra har fått halsen avskurna. IS hotar dem och stjäl deras tillhörigheter.

– Jag träffade en man som berättade att han kommit ifrån sin familj. IS besköt dem med graner när de försökte ta sig ut ur västra Mosul. Han vet inte om de är döda eller kommer med en senare flyktingström, nu sitter han uppgiften och väntar, säger Johan-Mathias Sommarström.

Striderna är mycket hårda och IS gör ett väldigt stort motstånd. Men i dag och under natten har den irakiska armén lyckats fortsätta sitt avancemang och tagit kontroll över vissa viktiga regerings- och myndighetsbyggnader i de centrala delarna är västra Mosul. Men det kommer ta ett tag innan IS har drivits ut helt ur staden.

– Man har hängt upp den irakiska flaggan och tryckt tillbaka IS som haft det här som ett slags högkvarter tidigare, men de finns kvar i massor och det kommer nog ta ett tag innan de drivits ut, säger han.

Hur pass viktigt i kampen mot IS är det att man återtar hela Mosul?

– Det är jätteviktigt symboliskt och det har varit som en andra huvudstad för IS, deras huvudstad i Irak. När man har drivit ut dem härifrån så är det bara en tidsfråga innan man lyckas driva bort dem från andra områden som de kontrollerar här i Irak.