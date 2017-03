Brett stöd för Tusk trots protester från Polen

Det är en intern strid som orsakar turbulens i EU-samarbetet men också har visat på ett starkt stöd för en fortsättning för Tusk.

Bitter rivalitet på det polska inrikespolitiska planet var den tändande gnistan. Bränslet: en gammal europeisk trotjänare som sett sin chans till det stora erkännandet. Att det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ser Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som en landsförrädare som baktalar Polen och stjälper landet i EU-politiken är ingen nyhet.

Det var först när PiS-regeringen klart uttalade att de inte tänker stödja Tusk för en andra mandatperiod och nominerade en alternativ kandidat, den 68-årige EU-parlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski, konservativ politiker från partiet som Donald Tusk en gång grundat, polska Medborgarplattformen (PO) som ordförandefrågan blev till en osande katt på det europeiska mötesbordet.

Nomineringen av Saryusz-Wolski, och hans accepterande av den, ledde till att han fråntogs sina förtoendeuppdrag i EPP, den konservativa kristdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet, bland annat posten som vice ordförande. Till slut lämnade han gruppen. Varför han, utan någon verklig chans att faktiskt vinna, alls tog sig an att stå mot sin gamla partikamrat Tusk är för många ett frågetecken. Men de som följt hans politiska karriär pekar på Saryusz-Wolskis idoga, sällan belönade arbete med att en gång föra Polen in i EU och hans tidigare försök att nå europeiska toppositioner, försök som hindrats av bland andra just Donald Tusk.

Men PiS-regeringens försök att ersätta Tusk har snarare resulterat i ett ännu tydligare manifesterat stöd för honom. Bland annat har Frankrikes president François Hollande sagt att han inte tänker medverka till att byta ut Tusk, som han själv då det begav sig var med och nominerade.

Även hos Polens nära samarbetspartner, Visegrad-länderna Tjeckien och Slovakien har det vädrats missnöje med Lag och Rättvisas manöver som anses äventyra chanserna till en fortsatt framträdande roll för Centraleuropa i EU genom en så populär ordförande som Tusk, som många sett som en enande kraft i en kritisk period i unionens historia.

Problemet för EU är nu att Polens regering lyckats peka på en tradition som är på väg att brytas med ett omval av Tusk. Trots att inga formella hinder finns att välja honom mot PiS vilja, så kvalificerad majoritet uppnås, har det tidigare setts som otänkbart att kandidatens eget medlemsland inte är med på tåget. Polens regering och EU-ledningen är redan i konflikt om PiS kontroversiella lagändringar förra och förrförra året.

EU-kommissionen måste snart besluta hur den ska gå vidare och eventuellt föreslå sanktioner mot Polen. En konflikt där Donald Tusk, enligt PiS-regeringen, klart missbrukat sin ställning i EU för att lägga sig i ett medlemslands inre angelägenheter. Om Tusk som väntat får fortsätta, kommer klyftan mellan EU och Polen sannolikt att växa.

På hemmaplan i Polen förs just nu kampanjer av Donald Tusks motståndare inom bland annat regeringspartiet PiS, där Tusk benämns som "icke-polsk" och PiS partiordförande Jaroslaw Kaczynski har sedan länge anklagat Tusk för att vara om inte ansvarig för den tragiska flygkrasch i ryska Smolensk 2010 som dödade hans bror president Lech Kaczynski och en rad andra polska politiker och statstjänstemän, så åtminstone för att ha hindrat en fullständig utredning av orsakerna.

Dessa kampanjer handlar i lika stor utsträckning om de två rivalernas historiska motsättning, som om torsdagens EU-ordförandeval. Samtidigt kan de ses som förspel till Donald Tusks kommande återvändo till polsk politik. Han väntas efter sin tid som EU-ordförande ställa upp i det polska presidentvalet 2020.