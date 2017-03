Tusentals flyr strider i Mosul

Under onsdagen har den irakiska arméns framryckningar mot Mosul fortsatt, säger Ekots Johan-Mathias Sommarström, som befinner sig nära fronten. De västra delarna är fortfarande under IS-kontroll, och striderna gör att mängder med civila försöker lämna staden.

– Flyktingströmmen har tilltagit enormt. Jag var vid fronten i dag, i områden som bara någon timme tidigare kontrollerades av IS, säger han.

Men att fly är förenat med livsfara.

– Ett 20-tal personer har skjutits av IS krypskyttar under förmiddagen och morgonen. Tusentals människor flyr därifrån just nu och trotsar IS-farorna, krypskyttarna längs vägen, och tar sig till den relativa säkerheten där den irakiska armén tar hand om dem, säger Johan-Mathias Sommarström.

Uppsamlingsplatserna är spartanska, flyktingarna kontrolleras att de inte tillhör IS och får en flaska vatten. Men även där lurar faran runt hörnet. Johan-Mathias Sommarström beskriver att det vid lunchtid slog ned en granat i en moské, som dödade flera personer.

– En del springer, för de är fortfarande rädda för IS. Vi hör kraftig eldgivning i närheten. Granater, sådana som skjuts från det här området, och kraftig kulspruteeld från helikoptrar, säger Johan-Mathias Sommarström.

Hur länge kommer striderna att pågå?

– I går sade man att man var nära en seger. Men de har fortfarande inte tagit sig in i de krångliga, myllrande gatorna i den gamla, västra delen av Mosul. Så det kan hålla på ett tag till. IS gör fortfarande motstånd, säger han.

– Men de trycker tillbaka IS kvarter efter kvarter och lyckas inte nya kvarter. Så den irakiska armén kommer att trycka tillbaka IS, frågan är hur lång tid det tar.