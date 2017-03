DO kartlägger diskriminering inom socialtjänsten

– Det är naturligtvis väldigt angeläget att eliminera de risker som faktiskt finns för att säkerställa att utsatta grupper inte blir utsatta för diskriminering i en redan utsatt situation, säger Lovisa Strömberg, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Sedan 2009 har DO fått in drygt 1 300 anmälningar som rör diskriminering inom socialtjänsten. Antalet anmälningar per år brukar variera från ett hundratal till närmare 250 anmälningar när det var som högst, men man kan inte se några tydliga mönster i termer av ökning eller minskning under perioden.

Sammanställningen är ett led i ett mer omfattande arbete som DO inlett för att kartlägga diskriminerande regler, rutiner och beteenden inom socialtjänsten. Utöver anmälningar hämtar man in kunskap från bland annat organisationer i det civila samhället.

En första analys visar bland annat brister när det gäller ärenden som rör omhändertagande av barn.

– Att man tillhör en viss etnisk grupp gör att bedömningen blir baserad på det och inte på till exempel gott föräldraskap. Man använder det som underlag i stället när man utreder, säger Strömberg.

Sedan 2009 finns det tre rättsfall som DO drev i domstol och där domstolen i två av fallen slog fast diskriminering och skadestånd. I det ena fallet omhändertogs ett nyfött barn för att mamman hade en psykisk funktionsnedsättning.

Andra fallet rörde en 10-årig flicka som hämtades av polisen till en gynekologisk undersökning. Även där kom domstolen fram till att det var diskriminering, och då på grund av etnisk tillhörighet.

Nu fortsätter arbetet på DO och förhoppningen är att man ska få ökad kunskap, som man sedan kan sprida till socialsekreterare, kommuner och andra berörda aktörer.

För det här sker mot bakgrund av historiska övergrepp som socialtjänsten och svenska staten begått mot bland annat romer.

– Vi pratar om tvångssterilisering, och vanvårdsutredningen som precis har varit. Det är viktigt att vara medveten om hur det här påverkar dagens situation, säger Lovisa Strömberg, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen.