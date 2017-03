Hennes son dödades i en självmordsdåd i Bagdad

– Jag såg elden sluka allt från ena sidan gatan till den andra säger Dunya och kan inte sluta gråta.

Hon stod maktlös och kunde bara titta på då sonen Akram och mer än 300 andra dog efter en enorm explosion på en shoppinggatan här i stadsdelen Karrada i Bagdad. Sonen jobbade i en klädaffär.

IS låg bakom attacken som var det dödligaste terrordådet i världen förra året.

Den bombningen har följts av många fler, den här veckan dog minst 26 personer då självmordsbombare sprängde sig på ett bröllop utanför Tikrit.

– Det finns ingen säkerhet, säger Akrams mamma Dunya.

Irak är det land i världen som är hårdast drabbat av terrorism, enligt undersökningar från Institute for Economics and Peace. Så har det varit ända sen år 2004, ett år efter den USA-ledda invasionen.

Just nu pågår hårda strider mot terrorrörelsen IS i Mosul. Irakiska bedömare hoppas att om IS besegras i Mosul så kan säkerheten komma att öka även i resten av landet.

Men Amjad som förlorade sin bror Akram i den enorma bomben i Karrada är tveksam.



– Irak är helt misslyckat och kommer fortsätta vara en fallerad stad tror Amjad. Även om IS drivs ut ur Mosul så följs det bara av något annat, kanske något ännu värre, säger han.

Även Iraks politiker är osäkra inför framtiden. Inne i den gröna zonen som skyddas av betongblock och vägspärrar träffar jag Ali al-Maliki från shiaalliansen Dawlat al-Qanon, Rättsstaten.

– Ingen vet exakt vad som kommer hända efter IS, säger Ali al-Maliki som är släkt med den tidigare premiärministern Nuri al-Maliki. Vi vet inte vad som väntar oss i Mosul.