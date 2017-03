Sydkoreas avsatta president har lämnat presidentpalatset

Den avsatta presidenten gjorde i dag sitt första uttalande sedan hon tvingades bort i fredags morse.

Via en medarbetare säger hon att hon vill be om ursäkt till väljarna för att "jag inte kunde fullgöra min plikt som president".



– Jag uppskattar all uppskattning och stöd jag fått. Jag tar själv ansvar för det som hänt. Jag tror att sanningen kommer att komma fram i ljuset även om det kommer att ta tid, säger Park Guen-hye.

Den främsta kandidaten öppnar för att ompröva beslutet om att installera det nya amerikanska robotförsvar som väckt ilska i Kina och Nordkorea.

– Frågan om THAAD bör lämnas till nästa presidentadministration, sade Moon Jae-in som själv leder opinionsmätningarna inför valet, vid en presskonferens idag i Seoul.

Moon kräver att parlamentet ska hinna diskutera den redan påbörjade installationen av det amerikanska robotförsvaret THAAD, som fått Kina att reagera kraftigt med bojkotter av sydkoreanska företag.

Kritiker menar att det nya robotförsvaret riskerar att driva på kapprustning i regionen, medan andra menar att det är nödvändigt för att möta hoten från Nordkorea.

Trots att en majoritet av sydkoreanerna i början var positiva till en uppgradering av robotförsvaret, har det nu i stället för många kommit att förknippas med en misslyckad regering.

Presidentkandidaten Moon Jae-in representerar ett liberalare parti än den avsatta presidentens konservativa block.

Han tycks återigen vilja pröva den så kallade solskenspolitiken mot Nordkorea, för att få igång diplomatiska samtal igen.

Under Park Geun-hyes tid vid makten stoppades de ekonomiska samarbetena mellan Nord- och Syd.

Det kommande nyvalet riskerar att hamna i skuggan av den pågående rättsprocessen i korruptionshärvan kring den avsatta presidenten. Men på frågan i dag om det finns anledning att senarelägga ett ingripande mot Park svarade den ledande kandidaten till hennes post att han inte såg några hinder.

– Park är inte en presidentkandidat, och det finns ingen anledning att skjuta upp åklagarnas arbete, sade Moon Jae-in på sin presskonferens idag.

Åklagarna har ännu inte meddelat när man kommer att kräva förhör med den avsatta presidenten.