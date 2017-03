Allt mer spänt mellan Turkiet och Nederländerna

Turkiet har idag för tredje gången framfört en protest till Nederländernas ambassad i landet, för att protestera mot behandlingen av Turkiets ministrar.

– Det är ganska spänt här just nu, säger utrikeskorrespondent Patrik Holmström, utsänd reporter på plats i Haag i Nederländerna.

– Det har varit hyfsat stora demonstrationer här både i lördags i Rotterdam och i natt i Amsterdam där polisen använde sig av vattenkanoner och hundar för att skingra demonstranterna. Det är det som Turkiet nu protesterar mot: hur den nederländska polisen har behandlat demonstranterna.

Har det kommit några reaktioner från officiellt håll?

– Ja, det har det. Dels har utrikesdepartementet utfärdat en varning till nederländare på resa i Turkiet, att de ska vara vaksamma och undvika stora folksamlingar. Samtidigt har också premiärminister Mark Rutte nu sagt att det snarare är Turkiet som ska be om ursäkt eftersom man jämfört Nederländernas agerande med Nazityskland och Rutter säger att han inte tänker backa. Samtidigt säger han också att det här är den värsta diplomatiska krisen som han varit med om under sina sju år som premiärminister och han ska göra allt för att kyla ner de här upptrissade stämningarna.

Hur väntas det här påverka valet i Nederländerna om tre dagar?

– Frågan är nog om det här hade hänt om det inte varit val här på onsdag. Mark Rutte har ju försökt positionera sig gentemot den starkt islamfientlige Geert Wilders. Det här bråket skulle kunna ge Wilders en ny skjuts, han har annars sett vikande opinionssiffror de senaste veckorna. Wilders har gett sig in i det här bråket och nu krävt att Nederländerna utvisar all Turkisk ambassadpersonal och säger att det snarare är Turkiet som borde be om ursäkt.