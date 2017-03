Pensionsbolaget Allras sparare kan ha missat mångmiljonbelopp

Dokumenten visar att Allra, som då hette Svensk Fondservice, betalade kraftiga överpriser för finansiella tjänster till ett litet finansbolag med koppling till Allra.

– Den omedelbara känslan är att svenska pensionssparare blivit blåsta på 150 miljoner kronor, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi.

Går det att slå fast att de har blivit blåsta, tycker du?

– Det är väldigt konstigt att en PPM-förvaltare köper värdepapper till ett sådant otroligt överpris, vi pratar 40 procent som gick förlorade till en mellanhand. Det är antingen ett väldigt klantigt, tjänstefel eller någon typ av skumraskaffär, säger Per Strömberg på Handelshögskolan.

Det har stormat den senaste tiden kring företaget Allra, som är ett stort privatägt pensionsbolag inom PPM-systemet. Pensionsmyndigheten har infört köpstopp på bolagets fonder efter det att framför allt Svenska Dagbladet rapporterat om bland annat aggressiva säljmetoder.

Fem ledamöter har avgått ur bolagets styrelse den senaste tiden varav tre bara de senaste dagarna på grund av bland annat missnöje med hur bolaget sköts.

I dag kan Ekot berätta att Allra, enligt interna dokument, på den tiden som bolaget hette Svensk Fondservice betalade ett kraftigt överpris för finansiella tjänster hos ett annat bolag. Det skedde i maj 2012 då tre av Svensk Fondservices fonder köpte värdepapper med pensionsspararnas pengar för motsvarande cirka 430 miljoner kronor från två internationella finansbolag. Av dessa pengar gick nästan 40 procent, omkring 170 miljoner kronor, till bolaget Oak Capital som förmedlade affären, enligt dokumenten.

Det finns personkopplingar mellan bolagen. VD i Oak Capital och en annan person, som av Ekots källor pekas ut som hjärnan bakom affären, är i dag högt uppsatta chefer i Allra.

Under året efter det att affärerna genomförts betalar Oak Capital ut 160 miljoner kronor till sina ägare. En av ägarna i Oak Capital har sen gått in i Allra och blivit delägare. Det är en märklig rundgång, tycker Per Strömberg på Handelshögskolan.

– Det verkar som att i slutändan har en del av de här pengarna gått till bolag som har köpt aktier i Allra för pengarna de fick. Man får en känsla av att en del av de här pengarna till och med har gått till aktieägarna i Allra, säger Strömberg.

Aktieägarna som Per Strömberg pratar om är framför allt Allras grundare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.

Men Alexander Ernstberger som är vd i dag och som även var det 2012, säger att han själv inte var inblandad i affärerna med Oak Capital. Han säger också att han inte har anledning att tro att något överpris har betalats.

– Jag har inte den kunskapen, utan jag litar på att mina medarbetare, förvaltarna där inkluderade, gör ett bra jobb och en bra research till de investeringar som de gör, säger han.

– I det här fallet kan jag när jag går tillbaka och tittar på de här transaktionerna som ifrågasätts, se att för varje hundralapp som våra andelsägare investerade har de fått tillbaka 130 kronor, så det har ju varit en väldigt god investering, säger Alexander Ernstberger, vd på pensionsbolaget Allra.