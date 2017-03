Inställda flyg till New York på grund av ovädret

I New York och New Jersey råder undantagstillstånd och varningar har utfärdats för delar av Pennsylvania och Connecticut, där stora snömängder väntas.

Skolor kommer under tisdagen att hålla stängt och mer än 6 800 flyg har ställts in. Hårdast drabbat är flygplatserna i New York, Boston, Baltimore, Washington och Philadelphia.

Från Skandinavien ställer SAS in flighterna från Stockholm, Oslo och Köpenhamn, enligt danska DR Nyheder.

– Det är en ovanligt snabb och intensiv snöstorm, varnar New Yorks borgmästare Bill de Blasio under en presskonferens.

På Manhattan i New York kommer bland annat Metropolitan Museum of Art hålla stängt.

President Donald Trump säger att han har talat med federala myndigheter som är redo att bistå delstaterna.

– Alla inom myndigheterna är fullt förberedda och redo. Låt oss hoppas att det inte kommer att vara så dåligt som folk förutspår. Vanligtvis är det inte det.

Ytterligare stormvarningar kommer från Maine till Virginia, söder om huvudstaden Washington, där parkmyndigheten har varnat att kylan kan förstöra 90 procent av stadens älskade körsbärsblommor.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel skulle ha rest till Washington för att träffa Trump under tisdagen, men mötet har skjutits upp på grund av ovädret.

Merkel säger att Trump själv ringde henne, när hon redan var på väg till flygplatsen, för att förklara hur allvarligt ovädret väntas bli.

– Resan är inställd, det är inget skämt, förklarade Angela Merkel för reportrarna som skulle ha rest med henne.

Mötet har flyttats fram till på fredag.