MSB: 66 it-attacker rapporterades förra året

Bland de it-incidenter som rapporterats in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var it-angrepp en av de vanligaste. Men bara en tredjedel av myndigheterna har rapporterat in incidenter.

Richard Oehme, chef för it-säkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, tror därför att siffrorna är för låga.

– Vår bedömning är att det borde vara fler myndigheter. Ett exempel är att ett tiotal större myndigheter med fler än 1000 anställda inte har rapporterat något. Att det inte skulle finnas någon större incident som påverkat deras verksamhet känns lite konstigt, säger han.

1 april förra året blev det lag på att statliga myndigheter ska rapportera in allvarliga it-incidenter till MSB. Myndigheten har nu släppt en rapport om det som kom in under 2016.

Totalt har 214 incidenter rapporterats och de två vanligaste typerna är angrepp utifrån och störningar i driftmiljön. Det rör sig om lika många fall, 66 stycken vardera.

När det gäller angreppen är så kallade utpressningstrojaner vanliga. De krypterar hårddisken och kräver en lösensumma för att låsa upp filerna. Vd-bedrägerier sker också mot myndigheterna. Där utger sig någon för att vara vd eller hög chef och försöker få pengar överförda.

Attacker med ekonomiska motiv är alltså vanligast. Richard Oehme går inte in på detaljer om de fallen där pengar inte tros vara motivet. I vissa fall vet man inte syftet och i andra gäller förundersökningssekretess. Vid ett fåtal incidenter har personuppgifter läckts och 12 polisanmälningar har gjorts.

Trots att det är lag på att rapportera har bara 77 av 240 myndigheter lämnat in något. I vissa fall kan det så klart bero på att inget har hänt. Tidigare granskningar av myndigheternas it-säkerhet pekar dock på att den måste förbättras, berättar Richard Oehme.

– Det ser ju lite si och så ut. Det finns de som är jätteduktiga och det blir bättre och bättre men det finns en hel del kvar att göra när man inte har grunden klart för sig.