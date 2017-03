Tillfälligt stopp för Trumps inreseförbud

Det var delstaten Hawaii som hade överklagat det nya beslutet som man anser diskriminerar muslimer och bryter mot konstitutionen.

I Seattle och i delstaten Maryland pågår det också förhandlingar i federala domstolar om inreseförbudet.

Det var den 6 mars som USA:s president Donald Trump undertecknade sitt nya reviderade reseförbud. I den nya versionen skulle irakiska medborgare tillåtas resa in i USA.

Enligt det reviderade förbudet att resa in i USA skulle resenärer från sex länder med övervägande muslimsk befolkning inte släppas in i USA under en period av 90 dagar.

De sex länderna är Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan och Jemen.

Den 27 januari stoppades den första kontroversiella ordern från Trump om inreseförbud för medborgare i sju länder.

En federal domstol fattade beslutet då presidentordern ansågs vara grundlagsvidrig.

I USA:s rättssystem kan en federal domare stoppa hela eller delar av Trumps exekutiva order i hela landet.

Enligt den nu stoppade ordern skulle även allt flyktingmottagande stoppas i 120 dagar. Syftet, enligt Trump, är att hålla "islamistiska terrorister" borta samt ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för "extrem granskning" av människor från de utpekade länderna.