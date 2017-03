Skottlossning på flygplats utanför Paris

Skottlossning har förekommit och mannen har övermannats, enligt den franska nyhetskanalen Bfmtv. Flygplatsen har evakuerats.

Enligt nyhetsbyrån AFP har mannen skjutits ihjäl.

Enligt Mirror.se har polisen dock inte bekräftat varför de kallats till flygplatsen.

Mannen ska ha flytt in i en affär innan han dödades, säger en talesman för inrikesdepartementet till nyhetsbyrån. Det är oklart om han då fått med sig vapnet eller inte.

Fram till klockan 9 kom flighterna i väg som vanligt från flygplatsen, enligt flygsajten flightstats.com, men därefter verkar trafiken ha stoppats.

Videoupptagningar på Twitter sägs visa hur passagerare står utanför terminalen Orly Sud efter larmet. Av filmsnuttarna att döma går det hela lugnt till.

