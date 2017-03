Flygplatsen Orly i Paris öppen igen efter skottdramat

Mannen försökte stjäla ett automatgevär från en av de militärer som gruppvis patrullerar på landets flygplatser under det rådande undantagstillståndet.

Enligt inrikesminister Bruno le Roux så lyckades han inte ta vapnet, men enligt andra källor med insyn i den pågående utredningen, så ska han ha lyckats ta vapnet, innan han sköts ihjäl av militär. Inga andra personer skadades.

Samme man hade tidigare under morgonen skjutit mot och lindrigt skadat en trafikpolis under en rutinkontroll i norra Paris. Han körde därifrån och stal under vapenhot en annan bil som han sedan körde till Orlyflygplatsen.

Mannen uppges vara 39 år gammal och född i Paris. Han var känd av polis för väpnade rån och droghandel och hade avtjänat fängelsestraff.

Han ska ha haft extrema åsikter, men en tidigare husrannsakan gav inget resultat. Nu har åklagare inlett en utredning om för att undersöka om det kan ha rört sig om ett terrorbrott.

Efter händelsen evkuerades flygplatsen och antiterrorpolis var snabbt på plats för att säkerställa att varken sprängladdningar eller möjliga medhjälpare fanns där. Inget misstänkt hittades och flygplatsen har kunnat öppnas för begränsad trafik igen.