Oroliga söker krisstöd efter dådet

Landstingets extra krisstödsfunktion har både under fredagen och lördagen tagit emot samtal från personer som är i behov av psykologiskt stöd, efter dådet på Drottninggatan.

– Vi har fått samtal under dagen av personer som hört av sig och varit oroliga och behövt prata med vården. Sedan har det varit lite lugnare senare på kvällen. Samtal kommer in och det är viktigt att allmänheten vet att det finns hjälp att få. Det har varit bra att den har varit öppen, säger Stockholms läns landstings pressansvarige Hesam Akbari till TT.

Exakt hur många som ringt vet han inte, men samtalen har fortsatt att komma berättar Hesam Akbari för Ekot.

– Under natten har det varit glesare mellan samtalen, men samtal har fortfarande kommit in under natten.

Om det handlar om samtal från personer som varit på plats vid dådet eller vad man har frågat om vill man inte gå in på grund av sekretesskäl, men linjen är öppen för alla som känner oro och behöver stöd.

Enligt Patrik Söderberg som är katastrofmedicinsk chef vid Stockholms läns landsting är det viktigt att söka stöd om man känner sig orolig efter det inträffade, och vill ha hjälp.

"Tveka inte att söka stöd om det behövs. Man kan alltid ringa 1177 Vårdguiden eller till vår särskilda krisstödstelefon. På 1177.se finns också mer att läsa om vanliga reaktioner efter allvarliga händelser eller om hur man pratar med barn om det som hänt", säger han i ett pressmeddelande.

Landstinget uppmanar människor som känner behov av stöd att ringa växelnumret 08 - 517 700 00 och be att få komma till krisstödstelefonen.

– Vi kommer att ha den öppen så länge det finns ett behov och så länge det kommer in samtal, säger Hesam Akbari.