Stor sorg i Tanta efter dödlig kyrkoattack

Det är sen kväll i Mar Girgis kyrkan i Tanta där 27 människor miste livet under palmsöndagsmässan. Kyrkan är full av sörjande människor och många håller för näsa och mun. Hela dagen har röjningsarbetet efter den blodiga bombattacken pågått.

Nu syns bara spår – stora röda fläckar på golvet, stänk på pelare, bänkar, till och med uppe i taket.

Läkaren Maykel gråter över sin döde kollega Bishoy.Vi träffades nästan varje dag på sjukhuset, säger Maykel förtvivlat.

Kvinnorna runt honom säger att han måste sluta gråta, Bishoy var en ängel och det var därför Gud kallade hem honom. Var glad för hans skull istället, säger Ghada som själv önskar bli martyr en vacker dag.

Jag är inte rädd för att dö, säger Ghada, jag vet var jag hamnar – i himlen. Men jag är förbannad, varför kan de aldrig skydda våra kyrkor, varför har koptiskt blod blivit så billigt att terroristerna till och med lyckades ta sig in i katedralen i Alexandria där vår påve Tawadros höll mässa? Tack gode gud att han klarade sig oskadd, säger Ghada.

Terrorgruppen Islamiska staten, IS, har tagit på sig båda attentaten. Egyptens 10 miljoner kopter känner nu hur hotet från IS flåsar dem i nacken – i februari publicerade IS en video där man varnade kopterna med att terrorgruppens vapen och sprängämnen står redo.

Utanför kyrkan har en grupp muslimska kvinnor samlats med tända ljus för att visa solidaritet.

16-åriga Samira kommer fram till mig med sitt ljus och säger: jag vet att många besvikna kristna i dag kyller på islam. Men jag vill att du ska veta att vår religion inte är det IS står för, tro inte att det är muslimer som har gjort detta.