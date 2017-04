Radikala islamister från Centralasien bakom flera dåd

Många av dem ingår i ett nätverk av radikala islamister som finns i alla de centralasiatiska länderna och i södra Ryssland i Kaukasus. Alla har det gemensamt att de sympatiserar med terrororganisationen islamiska staten.

Sprängdådet mot nattklubben Reina i Istanbul på nyårsnatten, attacken mot Atatürk-flygplatsen och terrordådet mot St Petersburgs tunnelbana för en vecka sedan har gemensamma nämnare.

De misstänkta förövarna och medhjälparna ingår i ett gränsöverspännande nätverk av islamistiska organisationer, som sympatiserar med terrororganisationen IS.

De har rötterna i Ferganadalen i Uzbekistan, de kommer från det uzbekistpräglade området kring staden Osj i Kirgizistan, de tillhör den muslimska minoritetsgruppen uigurer, som lever både i Kirgizistan och i Kina eller de ingår i islamistiska grupper, som Tablighi Jamaat, från Kazakstan. De har en militant islamistisk syn på världen gemensamt och de talar alla ett turkiskt språk.

Turkiet har välkomnat dem som flyktingar sen lång tid och här har också kaukasiska grupper tagit skydd, tjetjener och dagestanier.

Det beräknas att flera tusen rest via Turkiet för att strida i Syrien på IS sida. Då majoriteten av dem också har ryska som språk har det funnits helt ryskspråkiga IS förband, människor med rötter i de forna sovjetdelrepublikerna i Centralasien och Kaukasus.

Det var en före detta sovjetisk fallskärmssoldat från Afghanistan och en islamisk ideolog från Ferganadalen i Uzbekistan som grundade den islamiska rörelsen i Uzbekistan 1998.

IMU stöder IS öppet och har samarbetat med talibanerna i Afghanistan, med islamiströrelsen i Tadzjikistan och med motsvarande i Pakistan.

Målet är lika för dem alla, de vill bygga ett världsomspännande kalifat där inga otrogna har plats. Därför är alla mål i väst legitima, eftersom majoriteten där inte lever i enlighet med sharia och Koranen.

Deras förakt för väst byggs också på genom att många av deras landsmän tvingas arbeta i rikare länder, under usla förhållanden som migrantarbetare. Men det är också viktigt att ha rekryter placerade i storstäder, som kan utföra terrordåd, som i Istanbul eller S:t Petersburg.