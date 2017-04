Svårt att stoppa lastbilar med trafikhinder

– Om vi börjar bygga in staden för att skydda från någon galning som har som mål att köra över folk med en tung lastbil, då skulle det innebära att vi får bygga in alla trottoarer, och alla övergångsställen skulle behöva grävas ner under mark. När man har börjat på ett ställe då måste man ta gatan bredvid också och i slutändan hamnar vi i en situation där vi skulle få bygga in allting, säger han.

Lastbilsattackerna i bland annat Nice, Berlin och nu senast Stockholm har väckt en diskussion i många olika länder kring om, och i så fall hur, man kan hindra liknande attacker med hjälp av fysiska hinder.

I Stockholm finns bemannade så kallade pollare, en sorts metallpelare som kan sänkas upp och ned i gatan, utanför Rosenbad och riksdagen. Där är syftet att skydda den centrala statsledningen.

Men att gå från det till att börja skydda en stor mängd platser i en stad med fysiska hinder är svårt, menar Anders Jönsson vid Stockholmspolisen. Bara att säkra hela Drottninggatan skulle vara svårt.

– Drottninggatan är lång och det finns många tvärgator, så det skulle bli en enorm insats att ha pollare där. Man få också reflektera över hur terroristen skulle resonera om det blir för svårt att köra in där, då kanske man bara skulle köra in på gatan bredvid. Hela Stockholm city är fullt med platser med folksamlingar, säger han.

Att börja bygga in gågator och torg med rejäla hinder som kan stoppa en lastbil innebär också problem för bland annat ambulans och räddningstjänst. Sammantaget knappast en framkomlig väg, menar Anders Jönsson.

– Här får man tänka sig för och börja med att analysera vilket samhälle vi vill ha och hur man kan förebygga sådana här saker. Och är det vissa platser som vi kanske ändå symboliskt vill göra något åt så får vi fundera på hur vi vill göra de åtgärderna.

Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm, håller med polisen i bedömningen att det knappast är en framkomlig väg att börja bygga hinder som kan stoppa en lastbil i full fart. Däremot kommer man ändå att öka antalet betonglejon på just Drottninggatan, berättar han.

– I kväll kommer vi att sätta ut fler betonglejon i samband med att vi återställer Drottninggatan. Någon form av hinder utgör det ändå, säger han.