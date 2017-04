Stort medieuppbåd vid Rakhmat Akilovs häktningsförhandling

Chefsrådman Malou Lindblom läste upp häktningsdomstolens beslut efter en och en halv timmes förhandling:

– Då har tingsrätten övervägt detta och kommit fram till följande. Rakhmat Akilov är på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april. Rakhmat Akilov förklaras därför för häktad, sa Malou Lindblom.

Det var under ett stort medieuppbåd som den 39-årige Rakhmat Akilov idag stod inför häktningsdomstolen i Stockholms tingsrätt. När han fördes in i säkerhetssalen hade han handfängsel och hade en tjock grön tröja som dolde ansiktet. Under den öppna delen av förhandlingen satt Akilov helt tyst. Hans offentlige försvarare Johan Eriksson fick delge hans inställning i den förhandling som till största delen hölls bakom stängda dörrar.

– Han erkänner terroristbrott och medger därför att bli häktad, säger Johan Eriksson

Efter förhandlingen fördjupade vice chefsåklagare Hans Ihrman vilket brott som Rakhmat Akilov är misstänkt för:

– Det som domstolarna bedömt, han är på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott. Och i terroristbrottet har man en uttalad avsikt att skada en stat. Och att injaga skräck och fruktan och de misstankarna finns alltjämt efter domstolens beslut.

Trots dagens erkännande underströk vice chefsåklagare Hans Ihrman att det inte räcker för att en person ska kunna dömas.

– Det är en viktig omständighet. Men för att man ska dömas för brott normalt sett är ett erkännande inte tillräckligt. Det behövs annan bevisning som ger stöd åt det här erkännandet. Och samtidigt har det betydelse att utreda kontakter med andra personer.

Under den offentliga delen av förhandlingen framkom inte vilket motiv gärningsmannen ska ha haft vid attacken på Drottninggatan, men vice chefsåklagare Hans Ihrman slog fast att det var Akilov som stod bakom dådet:

– Det är kött och blod, han som sitter i rättssalen här, han har suttit i förarhytten. Men namn och personnummer och andra persondata, det kan ändras. Men den personen som satt i rättssalen idag, satt i förarhytten säger Hans Ihrman.

Inte heller Rakhmat Akilovs offentlige försvarare Johan Eriksson kunde säga något om motivet bakom terroristbrottet:

– När det gäller vad han har gjort eller inte gjort är jag belagt av åklagaren med yppandeförbud vad som framkom vid förhöret och av rätten med yppandeförbud om vad som framkom vid förhandlingen så jag kan inte bekräfta eller dementera eller säga någonting om hans roll mer än att han erkänner.

Samtidigt var det tydligt att advokat Johan Eriksson hade synpunkter på att han själv var belagd med yppandeförbud medan åklagare och polis gett mer detaljer om utredningen.

– Om man belägger en försvarare med yppandeförbud vilket jag har full respekt för och förstår och sen själv läcker information som skapar just det som pågår nu, att man frågar mig sen om uppgifterna är sanna och jag inte kan kommentera dem så skapar man en grogrund för den typen av läckage.

– Men jag har också respekt för att allmänheten har ett intresse att veta. Men det är viktigt att all information som kommer ut är korrekt. Och all information som har kommit ut i det här ärendet har inte varit korrekt, säger Johan Eriksson.

Tingsrätten beslutade idag om en så kallad paragraf 7-undersökning, en sinnesundersökning för att utreda Rakhmat Akilovs tillstånd.

Idag kom också besked från Åklagarmyndigheten om att misstankarna mot den andre misstänkte personen som var skäligen misstänkt för terroristbrott, har försvagats och anhållandet därför hävts. Istället har han satts i förvar eftersom det finns ett tidigare tidigare beslut om utvisning. Rakhmat Akilov kommer nu sitta häktad i en månad. Utredningen är i ett tidigt skede och bedömningen är att det kan ta lång tid.

– Utredningen kommer att bedrivas vidare med full kraft, det finns andra personer att följa och utreda vidare. Vi är bara i början av en lång utredning, säger Hans Ihrman.