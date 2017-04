Så blir vädret i påsk

Redan under skärtorsdagen väntas moln och nederbörd prägla väderleken i de sydligaste och nordligaste delarna av landet, med viss möjlighet till både regn och snö. Bäst chans för en glimt av sol finns i norra Götaland och delar av Svealand. Under långfredagen beräknas dock även den regionen få en hel del nederbörd då ett nederbördsområde rör sig västerifrån.

– Längst i söder rör det sig mest om regn, men från sydsvenska höglandet och vidare norrut kommer det kunna förekomma en del snöinslag, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog SMHI.

Ett oväder beräknas dra in över Värmland, Dalarna, Örebro, Östergötland och Kalmar under torsdag kväll fram till fredag middag, som beräknas kunna ge mellan fem och tio centimeter snö, och SMHI har utfärdat en klass 1-varning.

– Lokalt kan det komma upp till 15 centimeter snö, och det här rör sig sen upp över södra Norrland, säger Charlotte Eriksson, meteorolog på SMHI.

Skärtorsdagen är ju även en stor trafikdag då många ska iväg till sommarhus och släktingar och då gäller det att planera sin resa väl för att undvika olyckor, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket till TT.

– Man ska ha med sig tålamod, tålamod och tålamod.

På E4 mellan Gävle och Hudiksvall kommer ett körfält på 2-1-vägen att vara avstängt under helgen av trafiksäkerhetsskäl. Omkörningsfältet norrut är stängt under skärtorsdagen, och under annandag påsk stängs omkörningsfältet söderut. Åtgärden gör Trafikverket i samverkan med polis.



–Just på den sträckan har vi haft många olyckor innan, många stressade trafikanter reser där, säger Bengt Olsson.

Under påskafton och påskdagen kommer ett lågtryck med tillhörande nederbörd i södra delarna av landet, såsom Götaland och Svealand, med mycket moln och en del nederbörd.

– Den här lågtryckspassagen har varit väldigt osäker men kommer främst att beröra Götaland med både regn och snö och passera österut över söndagen, säger Charlotte Eriksson.

Det är inte förrän efter påskledigheten som man beräknar att molnen rör sig bort helt.

– Vi ser en viss tendens av stabilare väder i början av nästa vecka, när lågtrycken vi berörs av under påskhelgen drar bort och vi får mer högtrycksinflytande. Chanserna för sol ökar nästa vecka.